Artemis recrute une gérante actions de GAM

Le gestionnaire d’actifs britannique Artemis a annoncé la nomination de Swetha Ramachandran en tant que gérante du fonds Artemis Global Select. L’intéressée sera basée à Londres et prendra ses fonctions le 4 septembre. Elle évoluait précédemment chez GAM, société au sein de laquelle elle a travaillé pendant plus de 10 ans et a été gérante principale du fonds Luxury Brands entre 2019 et 2023. Auparavant, Swetha Ramachandran est passée par AllianceBernstein, l’agence de notation extra-financière Vigeo et Goldman Sachs, où elle a démarré sa carrière en tant qu’analyste. Artemis envisage de développer des stratégies pouvant tirer parti de l’expérience de la gérante dans les secteurs de la consommation.