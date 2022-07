Michel Khazzaka (Valuechain) : «Les banques doivent apprendre à adopter la technologie Blockchain»

La blockchain n'est pas la seule à devoir travailler son efficience énergétique. Si beaucoup estiment que l'on ne peut pas compparer le système financier traditionnel et le Bitcoin, Michel Khazzaka, fondateur de Valuechain, saute le pas et estime que le système bancaire traditionnel est, sur certains points, plus énergivore que la crypto. Mais, à travers ces propos qui peuvent paraître provocateurs, le professionnel prône une utilisation de la blockchain par les banques. Toujours selon lui, cela leur permettrait par exemple, de parvenir à faire passer l'essentiel des trasactions qu'elles opèrent aujourd'hui en paiement instantanné, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.