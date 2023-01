Izicrédit entend devenir le Meetic du crédit immobilier

La plateforme de crédit immobilier Izicrédit, qui s'est lancée mardi, entend mettre en relation directe les emprunteurs et les banques. Aymeric de Tapol et Adrien Hintzy, les fondateurs, veulent simplifier les parcours des emprunteurs en offrant une interface ergonomique pour constituer leur dossier de crédit. Ils ambitionnent de supprimer les intermédiaires en permettant aux banques de choisir leurs clients sur dossier. Un gain de temps et de fiabilité pour les banques mais aussi un gain économique car Izicrédit propose aux établissements de prendre un abonnement dont le tarif revient à diviser par trois les coûts d’acquisition des nouveaux clients. Les emprunteurs devraient aussi y trouver leur compte car la rémunération d’Izicrédit sera de 500 euros seulement si l’emprunteur obtient un crédit. Actuellement résidente au Village by CA, la jeune proptech est en discussion avec plusieurs caisses régionales du Crédit Agricole et souhaite diversifier ses partenaires bancaires.