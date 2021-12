Revolut Bank est désormais disponible en France

La néobanque britannique Revolut, annonce aujourd’hui que sa licence bancaire lituanienne, disponible sous le nom de Revolut Bank, est désormais opérationnelle en France.

A son lancement en 2015, Revolut disposait d’une licence de monnaie électronique britannique. Mais pour servir ses clients européens depuis le Brexit, la néobanque a obtenu deux licences en Lituanie en 2018, une licence bancaire (Revolut Bank) et une licence électronique (Revolut Payments). Jusqu'à présent, les Français avaient seulement accès à la licence électronique lituanienne de Revolut, qui permettait en outre d'avoir un compte sur lequel ils pouvaient déposer de l'argent.

Concrètement, les 1,5 million de clients Français pourront décider de basculer leur compte actuel - initialement fourni par Revolut Payments, vers un compte auprès de Revolut Bank. Avec Revolut Bank, les clients verront leurs dépôts protégés à hauteur de 100.000 euros par le système de garantie des dépôts lituanien, alors que leurs dépôts étaient jusqu'à présent chez certaines banques, comme Barclays et Lloyds en Angleterre.

L'accès à Revolut Bank permettra à l'avenir de bénéficier de produits de crédit sur le marché français, au même titre que les produits de crédit lancés l'an dernier en Pologne et en Lituanie. Le timing d'arrivée en France n'est pas encore précis, mais ce serait courant de l'année prochaine. L'arrivée de Revolut Bank en France « offrira un plus grand niveau de sécurité et de confiance à nos clients, et nous permettra de lancer une multitude de nouveaux produits et services dans un avenir proche », a déclaré Joe Heneghan, directeur général de Revolut Bank. « La conception de nos produits est inégalée, nous n'avons pas de frais cachés et nous développons constamment de nouveaux produits financiers innovants », ajoute ce dernier.

Au départ présente dans 15 pays de l'Europe de l'Est et centrale, Revolut Bank est disponible désormais en France, en Italie et au Portugal. Courant janvier, Revolut Bank sera disponible dans 10 nouveaux pays, dont l'Allemagne, pour arriver à 28 pays. Fondée en 2015, Revolut revendique à ce jour 18 millions de clients dans le monde, qui effectuent plus de 150 millions de transactions par mois.