Vincent Gombault lance le fonds Clipway sur le marché du private equity secondaire

Il avait quitté Ardian fin 2020 juste après avoir bouclé le plus grand fonds de private equity secondaire de l’histoire. Vincent Gombault, l’ex-patron de l’activité fonds de fonds du géant français du capital-investissement, rebondit avec le lancement de Clipway, une société de gestion londonienne dédiée au marché secondaire du private equity, révèle ce jeudi le site spécialisé Secondaries Investor.

Il ne s’agit pas d’un acteur classique de plus sur ce marché en forte croissance ces dernières années. Clipway entend recourir à l’intelligence artificielle et au « machine learning » pour analyser les cash flows des portefeuilles d’investisseurs à la vente et ainsi les valoriser.

Cinq anciens d’Ardian

Vincent Gombault s’est entouré de professionnels reconnus du secteur, dont cinq autres anciens d’Ardian parmi lesquels les managing directors Ingmar Vallano et Inigo Weston, et le director Jonathan Hillgarth-Williams. Il s’est également adjoint les services de David Enriquez, l’ancien responsable du private equity du fonds de pension New York City Retirement Systems, qui avait rejoint en 2021 le fonds Five Arrows de Rothschild & Co, pour s’occuper des investissements aux Etats-Unis. Les anciens de Coller Capital Harry Van Elst et Paul Houlgate prennent également part à l’aventure.

Déjà sur la route, le fonds inaugural de Clipway viser un premier closing à hauteur d’un milliard de dollars d’ici à la fin de l’été.