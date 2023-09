«Le crédit privé a le meilleur risque-rendement qu’on ait vu depuis des années»

Géant mondial du private equity et du crédit, Oaktree Capital Management est un fonds américain gérant plus de 160 milliards de dollars d’encours. Très active en Europe depuis Londres et disposant d’un bureau à Paris, la firme est surtout connue en France pour son activité de crédit «distressed» après ses passages dans les dossiers Belvédère ou Vivarte.

Mais elle déploie également l’argent de ses investisseurs à travers sa stratégie de crédits performants, dirigée à l’échelle mondiale par Armen Panossian. À l’occasion de l’Ipem, ce dernier a détaillé à L’Agefi son approche de la classe d’actifs et livré son analyse sur les opportunités d’investissement et de levées de fonds en Europe.

Il souligne par ailleurs que le crédit privé a rarement été aussi attractif en matière de rendement-risque, à condition d’épouser une approche prudente dans l’évaluation de la solidité financière des entreprises à financer.