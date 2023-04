Barbara Valaperti : « La maturité du private equity italien engendre une chasse aux talents »

Comment caractériseriez-vous le marché des talents en Italie dans le private equity ?

Il faut faire une distinction avec les grands fonds internationaux, qui peuvent très bien opérer de leur siège londonien sur les grosses transactions, peu nombreuses en Italie. En revanche, l’importance du secteur midmarket requiert une présence locale des fonds dédiés à ce segment. Au cours de ces dernières années, nous avons constaté l’arrivée massive de fonds internationaux, en provenance de France, de Belgique, des Pays-Bas et, dans une moindre mesure, des pays nordiques et de l’Allemagne. Cette nouvelle configuration a créé un univers très compétitif dans le recrutement de talents.

Quelles sont les stratégies d’embauche privilégiées par les fonds ?

Le modèle d’implantation ne consiste pas à envoyer des talents de l’étranger mais à recruter localement. Les approches varient cependant. Certains fonds optent pour le recrutement de partners, d’autres pour l’embauche de directeurs seniors ou de senior advisors. Ce dernier cas est intéressant car l’Italie est un pays où les « grey hair » restent importants, tout particulièrement pour une nouvelle marque qui veut s’implanter. Les senior advisors que nous avons placés étaient presque tous des anciens professionnels du private equity qui avaient envie de se réinventer dans un poste non exécutif.

Quels sont les profils recherchés et les niveaux de rémunération ?

Sur les profils juniors, il peut arriver que l’on recrute des consultants ou des banquiers. En revanche, les profils de principal partners sont tous issus du private equity. Il est indispensable que l’ensemble de ces talents parlent italien et qu’ils connaissent le tissu industriel local. Les rémunérations vont dépendre de la taille des fonds. Sur des entités de petite taille, un associate (un junior de trois à cinq ans d’expérience, NDLR) peut percevoir un salaire compris entre 70.000 et 120.000 euros. Les salaires pour les partners dans des fonds de taille moyenne peuvent atteindre entre 300.000 et 400.000 euros, tandis que ces mêmes professionnels peuvent espérer percevoir un salaire compris entre 600.000 et 800.000 euros dans les grands fonds. A ces salaires de base s’ajoutent des bonus et des carried interests.

