Courir s’apprête à revenir dans le giron d’un investisseur industriel

Majoritairement détenue par Equistone Equity Partners depuis plus de quatre ans, l’enseigne française Courir, spécialisée dans les chaussures de sport, devrait prochainement être revendue à JD Sports pour 520 millions d’euros en valeur d’entreprise. Le groupe britannique de vêtements et accessoires de sport a annoncé mardi avoir entamé sur ce dossier des négociations exclusives avec Equistone, conseillé par BNP Paribas et Rothschild & Co dans cette opération.

Le prix indiqué inclut la reprise d’une dette nette de 195 millions d’euros. Sur la base des fonds propres, la transaction s’élèvera à environ 325 millions d’euros, contre 283 millions d’euros payés début 2019 par le groupe de private equity à Go Sport. Ce dernier, qui détenait jusqu’alors la marque Courir, avait été amené à la céder dans le cadre d’un plan de restructuration orchestré par son ancien propriétaire Rallye, holding de contrôle du distributeur Casino.

JD Sports, conseillé par Natixis, financera cette acquisition sur ses liquidités et les facilités de crédit existantes seront refinancées après le bouclage de l’opération. Compte tenu des délais afférents à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’aval nécessaire des autorités européennes de la concurrence, le passage de témoin devrait être réalisé au deuxième semestre 2023. «Nous sommes ravis d’annoncer une proposition d’acquisition de Courir, une entreprise très respectée dans le secteur européen des vêtements de sport. Nous avons hâte de conclure la transaction envisagée, d’accueillir l'équipe de Courir et de travailler avec sa direction pour réaliser pleinement son potentiel», a déclaré Régis Schultz, directeur général de JD Sports.

A lire aussi:

Un quasi-doublement du chiffre d’affaires en quatre ans

Sous la houlette du groupe de capital-investissement basé à Londres, Courir a quasiment doublé son chiffre d’affaires en quatre ans. Sur l’ensemble de l’exercice 2022, celui-ci a atteint 609,8 millions d’euros, dont 100 millions d’euros provenant des commissions versées par ses magasins affiliés ou franchisés. Le détaillant a par ailleurs dégagé une marge avant impôts de 7,8% l’an dernier. Au 31 décembre 2022, la valeur brute de ses actifs s’élevait à 678,4 millions d’euros. Outre les 191 points de vente directement exploités et les 66 magasins affiliés en France, Courir compte 56 autres magasins, tous détenus en propre, qui sont répartis en Espagne, en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas et au Luxembourg. S’y ajoutent 36 boutiques en franchise situées en Afrique occidentale, au Moyen-Orient et dans les territoires d’outre-Mer.

En termes de gouvernance, l’acquéreur entend préserver l’autonomie financière des activités françaises de l’enseigne par rapport à ses propres activités dans l’Hexagone. Cette opération de croissance externe est cohérente avec la stratégie du groupe britannique qui entend renforcer sa présence sur le Vieux Continent en visant tout particulièrement la clientèle féminine. En vue de simplifier son organisation, il a récemment décidé de racheter les participations détenues par des actionnaires minoritaires dans ses filiales en Allemagne ainsi que dans la péninsule ibérique. L’action JD Sports a clôturé la séance sur une hausse de 1,2% à 164,55 pence sur le London Stock Exchange, faisant ressortir une capitalisation de 8,4 milliards de livres (9,65 milliards d’euros).