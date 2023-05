Pour le private equity, la défense est une affaire de spécialistes

La défense et la sécurité ont beau être des secteurs stratégiques et les socles de la souveraineté d’un Etat, cela n’empêche pas le capital de leurs entreprises d’être détenu par des fonds de capital-investissement, et donc des actionnaires purement financiers. En France, si l’on exclut les grands groupes cotés comme Thales, Airbus, Safran ou Dassault Aviation, une cinquantaine de PME ou ETI sont détenues par des fonds d’investissement, d’après une étude de Xerfi parue en mars 2022.

Certaines d’entre elles sont la propriété de fonds étrangers, à l’image d’Idemia, issu du regroupement d’Oberthur Technologies et de Morpho, qu’Advent International souhaite vendre, de HGH Systèmes Infrarouges (Carlyle) ou encore de Trescal (EQT, Omers). Sabena Technics, dans la maintenance aéronautique, dont la vente est également en cours, est quant à lui codétenu par Towerbrook, Sagard et Bpifrance.

La plupart des autres PME comptant des fonds, français, à leur capital sont généralement détenues par des fonds généralistes. Certains apprécient particulièrement le secteur. HLD qui est actionnaire de Microwave Vision Group, de Photonis, de Rafaut, a failli racheter Exxelia à IK en 2020 avant la pandémie de Covid. De son côté, Andera Partners détient des participations dans Sogetrel, Spherea et MC2 Technologies.

Deux acteurs spécialisés en France

Mais l’industrie de la défense ayant ses propres spécificités et contraintes, les financements privés ne sont pas aussi abondants qu’il le faudrait. «Beaucoup de fonds généralistes ont encore des réticences à investir dans le domaine de la défense. Or, c’est une industrie qui fait face à des réels besoins de financement, qui plus est dans un contexte de hausse des cadences de production», affirme Lionel Mestre, associé chez Weinberg Capital Partners. Ce dernier dirige l’expertise Eiréné, le nouveau fonds entièrement dédié à la sécurité et à la défense que la société de gestion a lancé en février dernier et pour lequel elle vise plus de 200 millions d’euros. «En créant un fonds dédié aux PME et ETI du secteur, notre objectif est de contribuer au développement et à la consolidation de cette filière française d’excellence, poursuit le dirigeant. Il répond également à un enjeu de souveraineté en offrant une solution de financement française à ces entreprises, notamment pour les transmissions.»

En France, deux acteurs français privés sont spécialisés sur cette industrie : Weinberg Capital, donc, et Tikehau, qui vient d’intégrer sous sa marque la société Ace Capital rachetée en 2018 et dédiée à l’aéronautique, la défense et la cybersécurité. Elle compte une quarantaine de participations. «Investir dans la défense est un métier d’investisseur spécialisé, abonde Marwan Lahoud, président du private equity chez Tikehau Capital. Il faut une connaissance profonde de l’industrie, davantage que pour les autres secteurs, car celle-ci fait partie intégrante de la politique étrangère de la France et de l’Europe dont il faut connaître les rouages.»

Les équipes d’investissement des deux sociétés de gestion sont donc pour partie composées de professionnels issus du secteur. Weinberg Capital, qui comptera bientôt six membres dans son équipe Eiréné, a recruté dernièrement en tant que directeur associé David Lebain, ancien de la Direction Générale de l’Armement (DGA), de l’Agence des Participations de l’Etat et de Naval Group. Chez Tikehau, Marwan Lahoud est passé par la DGA et le ministère de la Défense puis, dans le privé, est devenu PDG du groupe MBDA. Il a été membre de la direction d’Airbus et a présidé le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).

La tutelle de l’Etat

S’il est une affaire de spécialistes, le secteur de la défense n’en est pas moins attractif pour les investisseurs financiers. «C’est un secteur acyclique et résilient face aux crises économiques, comme cela a pu être le cas face à la crise du Covid-19 ou lors de la crise financière de 2008, explique David Lebain. Cette résilience est accrue par la nature duale des sociétés du secteur qui sont, pour la plupart, présentes sur les marchés civils et militaires. Par ailleurs, c’est une industrie à forte composante technologique et fortement localisée en France, qui est donc moins sensible que d’autres secteurs aux problématiques de perturbation de la chaîne d’approvisionnement ou à la hausse des matières premières.»

Beaucoup d’atouts pour les professionnels du private equity, mais aussi un gros bémol que d’autres secteurs ne présentent pas : la problématique des sorties. L’affaire Photonis l’a rappelé dans un passé récent, quand la cession par Ardian de ce spécialiste de l’optique à l’américain Teledyne avait tout simplement été bloquée par le gouvernement.

En fonction de la sensibilité des activités de la société et du profil de l’acheteur, le chemin de sortie peut s’avérer très étroit et est soumis au contrôle des investissements étrangers le cas échéant. «Dès la préparation de l’investissement, il faut identifier les technologies critiques, les activités d’intérêt national et échanger avec l’administration pour avoir une idée des solutions et des restrictions», ajoute Marwan Lahoud. Preuve que ces contraintes ne sont pas insurmontables, Exxelia, spécialisé dans les composants électroniques notamment pour la défense, a été cédé en début d’année par le britannique IK à l’américain Heico. Pour faire aboutir l’accord, l’Etat a reçu une action de préférence, un siège au conseil d’administration et des droits de veto.