Le monde du capital-risque tente d’absorber le choc SVB

Deux semaines après la chute de Silicon Valley Bank (SVB), l'écosystème du capital risque reste sous le choc. «Alors que les start-up étaient perçues comme le maillon faible de la chaîne de financement dans le private equity, on assiste à un renversement total de perspective», réagit Cyril Demaria, senior advisor en actifs privés à l’Edhec. C’est en effet une banque, revendiquant une part de marché de 50% dans le financement des start-up aux Etats-Unis, qui a failli.

Les fonds de venture se mobilisent dès lors pour apporter le soutien nécessaire à leurs participations, en attendant qu’elles puissent récupérer leurs avoirs. Une durée évaluée à six mois par plusieurs observateurs. «L’ensemble des parties prenantes - fonds, investisseurs et sociétés - ont rapidement mis un place un mécanisme d’inventaire, afin d’évaluer leur exposition et pouvoir apporter les réponses adéquates», observe Jean-Philippe Boige, co-fondateur de Reach Capital. «Nous regardons au cas par cas la situation de nos sociétés, et pouvons leur fournir une dette temporaire pour payer les salaires et les fournisseurs», atteste le dirigeant d’un fonds tech.

Concrètement, chaque véhicule de capital investissement dispose, aux côtés de l’equity majoritaire, d’une part d’obligations convertibles, pouvant aller jusqu’à 40% dans le venture, et d’une petite poche de prêts transitoires, sous la forme d’un compte courant d’associé, représentant quelques pourcents. «Utiliser la poche obligataire est dans ce cas punitif pour les dirigeants de la start-up, qui se voient dilués si conversion, alors qu’il s’agit de pallier un problème temporaire et non de financer un projet de développement», perçoit Jean-Christel Trabarel, fondateur de Jasmin Capital. L’utilisation du compte courant d’associé est dès lors la solution la plus plébiscitée dans ce cas par les fonds.

Valorisation

Au-delà des solutions temporaires mises en place, la chute de SVB induit des conséquences à plus long terme. Comme tous les autres fonds venture, «nous devrons évaluer à la fin des prochains trimestres l’impact de SVB sur les valorisations», indique le dirigeant d’un fonds exposé, anticipant une accélération de la diminution des multiples au sein de son portefeuille.

La faillite de la banque américaine rebat parallèlement les cartes sur le marché du financement dans la tech. «SVB s’était engouffrée dans le créneau des dettes convertibles pour start-up (venture loans), où peu de banques osaient aller», rappelle Cyril Demaria, qui craint dès lors un assèchement sur ce segment aux Etats-Unis. «La faillite de SVB pose la question de l’accès de la tech aux services bancaires dans le futur, les banques traditionnelles se montrant historiquement prudentes à l’égard de ce secteur, plus risqué», appuie Frédérick Lacroix, avocat associé chez Clifford Chance.

D’autres acteurs sont appelés à prendre le relais. «Les solutions alternatives non bancaires existent déjà, ne serait-ce que via des gérants de venture debt», intervient Jean-Philippe Boige. Aux côtés d’acteurs historiquement présents sur ce segment, tels qu’Hercules aux Etats-Unis ou Kreos en Europe, d’autres arrivent sur le marché. C’est le cas d’Isai, qui a réalisé un premier closing de 40 millions d’euros pour un fonds dédié à cette stratégie et visant 80 millions d’euros. «La faillite de SVB va affecter le marché à court terme, mais nous avons vu d’autres prêteurs, ainsi que des investisseurs en capital, se manifester et nous nous attendons à voir de nouveaux progrès en 2023», confirme Olya Klueppel, partner et responsable du crédit chez la banque d’affaires GP Bullhound. Toutefois, le risque de crédit ayant considérablement augmenté, «les fournisseurs de dette vont être encore plus sélectifs quant aux sociétés à qui ils accorderont des facilités», ajoute Jean-Philippe Boige. Et les coûts de financement seront sans nul doute plus élevés.

Les fintechs pourraient par ailleurs tirer leur épingle du jeu. Nombre de jeunes pousses de la tech ont ainsi transféré les capitaux déposés chez SVB à des acteurs numériques comme Revolut, lors de la période de flou qui régnait avant la chute officielle de la banque. «La rapidité des transferts démontre l’efficacité des entreprises technologiques dotées d’une interface utilisateur performante pour ouvrir de nouveaux comptes, puisqu’elles peuvent fonctionner 24 heures sur 24», relève Tim Creed, responsable des investissements en private equity chez Schroders Capital.

Tri sélectif

Avoir une seule banque pourrait par ailleurs être révolu. Dans le sillage de l’affaire SVB, «les sociétés en portefeuille vont chercher à réduire leur risque opérationnel en confiant leurs avoirs non plus à une banque unique, mais à plusieurs», estime Cyril Demaria. Les établissements financiers imposant le plus souvent un certain montant de dépôts pour ouvrir un compte, cela pourrait toutefois poser problème aux start-up, qui disposent par définition de peu de capitaux.

Certaines sociétés risquent ainsi de vaciller, sous l’effet d’un accès globalement plus difficile à la dette, mais aussi aux fonds propres. «C’est davantage lié au changement de cycle et à la fin d’une période atypique de surliquidité qu’à la transformation de SVB», nuance Jean-Philippe Boige. Les investisseurs se montrent en effet plus prudents et regardants, ce qui a engendré un accroissement des durées entre les tours de table réalisés dans le secteur. Selon des données CB Insights, la durée entre des tours de séries C et D s’est par exemple allongée de neuf mois entre le premier et le dernier trimestre 2022.

«Les fonds de venture vont être amenés à prendre des décisions difficiles, en déterminant les sociétés à soutenir et celles à laisser à la dérive», avertit CB Insight. Si les beaux actifs trouveront toujours de quoi se financer, la chute de SVB accélérera celle des entreprises plus fragiles.