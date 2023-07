Wendel boucle le rachat de Scalian en attendant de vendre Constantia Flexibles

La société d’investissement Wendel a publié jeudi un actif net réévalué (ANR) en léger recul au deuxième trimestre, une période marquée par la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe.

Mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, l’ANR s'établissait à fin juin à 7,246 milliards d’euros, soit 163,2 euros par action. « Retraité du dividende par action de 3,2 euros payé en juin 2023, l’ANR est globalement stable (-0,9%) depuis le début de l’année et en baisse de 3,6 % depuis le 31 mars 2023 », a indiqué Wendel dans un communiqué. La décote sur l’ANR au 30 juin ressort à 41,4%.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe a de son côté progressé de 6,5% à 3,45 milliards d’euros.

2,6 milliards d’euros de liquidités

Wendel a aussi annoncé ce jeudi avoir bouclé l’acquisition du groupe français de conseil en transformation numérique Scalian auprès de la holding belge Cobepa. Wendel a investi 557 millions d’euros en fonds propres, pour une valeur d’entreprise d’environ 965 millions d’euros, et détient 82 % du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.

Wendel a par ailleurs précisé avoir reçu le 25 juillet «plusieurs offres fermes pour l’acquisition de Constantia Flexibles», le fabricant d’emballages flexibles. La valorisation de cette participation dans le calcul de l’ANR au 30 juin prend en compte ces offres, indique la société d’investissement.

Sous l’impulsion de Laurent Mignon, son président depuis novembre 2022, le groupe a engagé une inflexion de sa stratégie, avec 2 milliards d’investissements prévus en deux ans et l’ouverture à la gestion pour compte de tiers. Elle a annoncé à cet effet, le 17 juillet, le recrutement de Cyril Marie comme directeur général adjoint en charge de la stratégie et du développement «corporate», pour piloter les «projets de croissance et de développement externes (M&A, sociétés de gestion et partenariats stratégiques)».

Wendel a précisé disposer de 2,6 milliards d’euros de liquidités totales au 30 juin 2023, dont 1,7 milliard d’euros de trésorerie disponible et une ligne de crédit non tirée de 875 millions d’euros dont la maturité a été étendue jusqu’en juillet 2028.