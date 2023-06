Tikehau continue d'œuvrer à la consolidation dans l’aéronautique-défense

Alors que le salon du Bourget bat son plein, deux entreprises spécialisées dans l’aéronautique, la défense et le spatial annoncent leur fusion.

BT2i, fournisseur de pièces métalliques pour les équipementiers et constructeurs aéronautiques fondé en 2013, et JVGroup, spécialiste des pièces techniques créé en 2010, ne feront bientôt plus qu’un et visent un chiffre d’affaires «de près de 100 millions d’euros en 2024».

BT2i occupe «une position clé dans la chaîne d’approvisionnement, notamment sur les programmes A320, Falcon et Rafale et exploite quatre sites de production» quand JVGroup «s’est imposé comme un fournisseur stratégique pour les programmes clé, militaires et civils : programmes missiles, Falcon ou encore plusieurs programmes d’aménagement cabine», précise le communiqué.

A l’initiative de ce rapprochement, la société de private equity Tikehau Capital a investi dans ces deux sociétés au cours des 12 derniers mois. Le groupe détient 55% de BT2i – le solde appartenant à deux actionnaires historiques – et 100% de JVGroup depuis mars dernier.

Après avoir «assaini le bilan des deux sociétés» et renforcer significativement «leurs moyens et leur gouvernance» Tikehau Capital compte faire du nouvel ensemble «un acteur français majeur dans [les] secteurs [aéronautiques, spatiaux et militaires] avec la capacité de produire à la fois des petites et moyennes séries complexes à faible cadence et des quantités plus importantes pour des marchés de grande envergure», indique le spécialiste du capital investissement dans le communiqué.

Une première étape

Ce mouvement n’est pas très surprenant de la part du groupe de private equity qui œuvre déjà à la consolidation du secteur via d’autres entreprises. A coups d’acquisitions, il ambitionne notamment de construire une plateforme de sous-traitants autour de la société Mechachrome qu’il a rachetée en 2020. «Pour faire face à l’augmentation des cadences, il faut des dépenses d’investissement très importantes pour ces sociétés au bilan souvent fragile. Il faut des capitaux et donc du private equity», a récemment confié à L’Agefi Marwan Lahoud, président du private equity chez Tikehau Capital.

Le groupe ne devrait d’ailleurs pas en rester là. Le rapprochement entre JVGroup et BT2i «constitue la première étape de la construction d’un acteur à grande échelle, spécialiste des productions de petites et moyennes séries complexes», estime Franck Crépin, responsable de la stratégie de capital-investissement dédiée à l’aéronautique, cité dans le communiqué.

