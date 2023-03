Tiger déprécie son portefeuille de capital risque de 33 % en 2022

Tiger Global a réduit la valeur de ses investissements dans des entreprises non cotées d’environ 33 % pour l’ensemble de ses fonds de capital-risque en 2022, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal.

Ces baisses ont effacé 23 milliards de dollars de valorisation des participations de Tiger dans des start-up du monde entier, selon une de ces sources. Son portefeuille d’actifs non cotés comprend des paris importants sur des centaines d’entreprises, dont ByteDance, la société mère de TikTok, et Stripe, la société de paiement. Au quatrième trimestre, les fonds de capital-risque les plus récents de Tiger ont perdu entre 9 % et 25 %.

Ces dépréciations - dont 9 milliards de dollars au second semestre - mettent en évidence le retard des marchés non cotés par rapport à des entreprises publiques similaires à croissance rapide.