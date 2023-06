Swen CP met en place une «politique Nature» sur ses investissements

Swen capital Partners a annoncé un renforcement de sa politique ESG avec l'élaboration de ce qu’elle nomme une «politique Nature». La société, filiale spécialisée d’Ofi Invest et de Crédit Mutuel Arkéa, veut mieux prendre en compte les enjeux climat et biodiversité et indique avoir mis sur un plan d'égalité ces deux éléments, les jugeant «interdépendants».

Dans ce cadre, elle s’est engagée à s’inscrire en cohérence avec les cadres internationaux (Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et l’Accord de Paris) et piloter sa politique à un niveau stratégique.

Elle compte aussi «contribuer à la régénération des écosystèmes en intégrant les enjeux Nature au sein de toutes ses décisions d’investissement. SWEN CP adopte pour cela une approche globale visant à comprendre son impact (réalisation annuelle d’empreintes environnementales et d’analyse des impacts sur les écosystèmes et dépendances vis-à-vis de ceux-ci) puis à agir en orientant ses investissements à travers des analyses dédiées et une boite à outils, dont un scoring Nature de ses fonds, intégrées au processus de décision».

Enfin, la société, qui gère et conseille 7 milliards d’euros, s’engage à sensibiliser et accompagner ses participations sur ces questions. «SWEN CP participera par ailleurs activement aux initiatives de place et aux travaux méthodologiques liés à la Nature», conclut-elle.