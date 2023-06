Siparex en veut plus pour sa stratégie de transition énergétique

Dans un contexte de levée de fonds plus difficile ces derniers mois, les véhicules à la thématique environnementale semblent échapper au marasme. En témoigne le fonds de TiLT Capital, le spécialiste de la transition énergétique adossé à Siparex en 2021, qui vient d’atteindre son objectif de levée de 250 millions d’euros un an après un premier «closing» à 145 millions.

Fort de ce succès et du soutien d’investisseurs de référence comme la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, Bpifrance ainsi que de banques, d’assurances et d’investisseurs privés, Siparex a décidé de poursuivre la collecte. La société de gestion a fixé son «hard cap» - limite supérieure- à 300 millions d’euros et espère l’atteindre d’ici à octobre 2023.

Labellisé «Tibi» et «France Investissement Assureurs», le véhicule catégorisé article 9 du règlement SFDR (sustainable finance disclosure regulation) investit dans l’efficacité énergétique ainsi que dans la flexibilité et l’intelligence des systèmes énergétiques. Depuis le premier «closing», TiLT a réalisé 4 investissements : Dualsun dans les panneaux photovoltaïques bas carbone ; Orcan en Allemagne, dans la conversion de chaleur en électricité ; Watt & Well dans l’électronique de puissance de pointe ; et Deltalys dans le filtrage du soufre contenu dans le biogaz.

L’équipe de TiLT poursuit le déploiement du fonds en parallèle de la levée avec des tickets unitaires plus importants pouvant désormais atteindre 35 millions d’euros.