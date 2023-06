Sequoia Capital témoigne des limites de la plateformisation

Le mouvement de plateformisation (développement de nouvelles expertises et géographies), qui n’a cessé de s’intensifier ces dernières années dans le private equity, a ses limites. L’exemple de Sequoia Capital en témoigne. La société de capital-risque a ainsi annoncé revenir à plus approche moins globale et séparer ses activités mondiales en trois entités distinctes.

Le pôle regroupant les activités américaines et européennes conservera le nom actuel de Sequoia Capital, tandis que la branche chinoise opérera sous son nom local, Hongshan. Les activités indiennes et d’Asie du Sud seront regroupées sous le nom de Peak XV Partners.

Rendez-vous en mars 2024

Ces décisions, qui prendront forme d’ici mars 2024, interviennent dans un climat de tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine.

L’approche de Sequoia se veut plus locale. «Il est devenu de plus en plus difficile de gérer des activités d’investissement décentralisées. Chacune d’entre elles a en effet évolué pour répondre aux opportunités de son propre marché à travers différents secteurs. Dès lors, utiliser des fonctions de back-office centralisées devient un obstacle plus qu’un avantage», expliquent Roelof Botha, Neil Shen et Shailendra Singh, responsables des différents pôles géographiques du groupe, dans un courrier adressé à leurs investisseurs. En outre, «le portefeuille de participations de chaque entité s’étant développé et intégrant des sociétés devenues des leaders mondiaux, nous avons observé une confusion croissante du marché concernant la marque globale Sequoia, ainsi que des conflits pouvant intervenir entre les participations de chaque région», poursuivent les dirigeants.

Ce mouvement initié par Sequoia pourrait donner des idées à d’autres acteurs globaux du capital risque, confrontés à des problématiques similaires.