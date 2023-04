Scale-Up Europe : les deux premiers fonds sélectionnés sont Eurazeo et Atomico

Officiellement lancée en février dernier, l’initiative Scale-up Europe, dont l’objectif est de soutenir les startups en forte croissance au sein de l’Union européenne, prend forme et le nom des premiers fonds élus émergent. Il s’agit d’Eurazeo et d’Atomico, peut-on lire sur le site du Fonds européen d’investissement (FEI), qui déploie le dispositif. Une communication plus large devrait intervenir dans les prochains jours.

Alors que cette initiative repose sur le financement de fonds growth (dédiés aux startups matures) de plus d’un milliard d’euros, pouvant rivaliser en taille avec leurs concurrents américains, le nom d’Eurazeo n’est pas une surprise. La société d’investissement figure en effet parmi les plus gros acteurs européens sur cette stratégie, avec un fonds bouclé en 2021 pour 1,6 milliard d’euros.

Pour son future véhicule de quatrième génération, Eurazeo pourra ainsi bénéficier du levier offert par le dispositif. Ce dernier prend la forme d’un fonds de fonds (European Tech Champions Initiative, ETCI), qui investira en rythme de croisière des tickets compris entre 200 et 300 millions d’euros. Un atout considérable à l’heure où les investisseurs se montrent plus frileux pour déployer leurs capitaux.

Etre basé en Union européenne

Parmi les autres bénéficiaires, le nom d’Atomico, basé au Royaume-Uni et actif aux Etats-Unis, peut davantage surprendre. « Le FEI donne dans un premier temps son approbation (le 16 février dans le cas d’Eurazeo et Atomico, NDLR), la signature intervenant plus tard. Ce laps de temps peut être nécessaire pour mettre en place certaines conditions », avance une source proche du dossier.

Parmi les critères requis, les fonds sélectionnés doivent notamment être implantés au sein de l’Union européenne. Hasard du calendrier ? Atomico, qui gère environ 5 milliards d’euros, a justement annoncé le 12 avril l’ouverture de hubs à Berlin et Stockholm, et son renforcement sur le marché français jusqu’à présent couvert depuis Londres.

Les cibles d’investissement sont évidemment un autre critère. Face à l’important flux de dossiers reçus pour bénéficier du dispositif, le comité du FEI rappelle ainsi « l’importance de soutenir des entreprises basées dans l’Union européenne ». Ce qui est le cas de 75% des investissements réalisés par le dernier véhicule d’Atomico (820 millions de dollars levé en 2020), selon la société, qui souligne que 60% des investisseurs de ce fonds détenaient un passeport européen. « ETCI agit comme un levier, la majorité des capitaux étant apportée par d’autres investisseurs. Atomico, qui est un acteur prépondérant du growth à l’échelle mondiale, a la capacité d’orienter davantage de capitaux internationaux dans cette stratégie pour financer des entreprises européennes », explique une autre source proche du dossier.

L’approbation de trois autres fonds devrait intervenir d’ici la fin de l’année.