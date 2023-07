OneRagtime consolide sa position dans le paysage du venture

Si OneRagtime reste encore peu connue du grand public, la renommée des startups que la société venture a contribué à lancer, tout comme celle de ses nouveaux actionnaires, parle pour elle.

Citons notamment Jellysmack (société devenue licorne et comptant désormais Softbank à son capital), + Simple (assurtech cédée l’an passé à KKR et Tikehau) ou encore Homa (plateforme de jeux mobile à la trajectoire fulgurante.

Avec une cinquantaine d’opérations réalisées depuis sa création en 2017, OneRagtime poursuit sa route et annonce aujourd’hui un nouvel investissement dans Stokelp, une marketplace dédiée aux industriels de l’agroalimentaire pour leur permettre de mieux valoriser et gérer leurs stocks, et ainsi lutter contre le gaspillage. « Stokelp illustre parfaitement notre stratégie d’investissement, qui consiste à accompagner en amorçage ou série A des sociétés technologiques ayant un projet innovant, reposant sur une logique de flux et de réseau. L’idée est ici de mettre en relation, via une solution intégralement digitale, vendeurs et acquéreurs, pour transformer les surstocks des premiers en ressources pour les seconds », explique Stéphanie Hospital, fondatrice (avec Jean-Marie Messier) et CEO de la société d’investissement.

Réseau important

Mené par OneRagtime, aux côtés d’anciens investisseurs (dont Rothschild & Co via sa fondation R&CO’Generations), le tour de financement en amorçage s’élève à 3 millions d’euros.

La société venture, qui investit des tickets compris entre 700.000 et 4 millions d’euros, capitalise sur un important réseau, composé de 250 investisseurs et entrepreneurs, parmi lesquels Virginie Morgon et Patrick Sayer (ex dirigeants d’Eurazeo) ou Philippe Carle (Marsh & McLennan). « Nous investissons via nos fonds dédiés (25 millions d’euros levés dans le cadre de FPCI tous les 18 mois) et en club-deal, avec les membres intéressés de notre réseau », détaille Stéphanie Hospital. OneRagtime cherche par ailleurs à élargir son champ d’intervention au-delà de la série A et lève actuellement un fonds institutionnel visant 250 millions d’euros d’ici deux ans.

La digitalisation est au cœur du modèle de OneRagtime, dont la souscription des FPCI se fait intégralement en ligne. La société recourt par ailleurs à différents outils technologiques optimiser le sourcing de ses opérations.