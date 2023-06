Meridiam s’investit dans le verdissement d’un site industriel en Irlande

C’est à Drogheda, au nord de Dublin en Irlande, que Meridiam réalise un nouvel investissement. Le gérant d’actifs vient en effet de boucler l’acquisition du site industriel de Premier Periclase Limited (PPL), avec pour objectif son réaménagement complet et sa transformation en un lieu bénéficiant de solutions énergétiques à faible émission de carbone.

Dans le cadre de ce projet, dont il prend 80%, Meridiam s’associe à l’entreprise technologique irlandaise Gyrogy (qui détient les 20% restants). Un montant global de 200 millions d’euros a vocation à être investi. Meridiam engagera des capitaux via son fonds Sustainable Infrastructure Europe IV, bouclé en 2021 pour 2,3 milliards d’euros.

Activité maintenue

Ce projet vise à assurer l’avenir de ce site, exploité depuis plus de 85 ans. «Il aura un impact significatif en matière d’emplois locaux à long terme et apportera un soutien à l’économie locale et régionale», prévoit Matthieu Muzumdar, directeur général adjoint de Meridiam. «Le site de PPL dispose d’un ensemble unique de ressources énergétiques et d’infrastructures. En combinant ces ressources avec la technologie de Gyrogy, les entreprises implantées sur le site pourront fabriquer leurs produits et fournir leurs services à partir de solutions d'énergie décarbonées et sans impact sur le système public d’approvisionnement en eau», enchaîne Colin Kelly, président de Gyrogy.

Dans le cadre de ce projet, Meridiam et Gyrogy collaboreront avec les employés actuels de PPL et les principales parties prenantes. L’activité sera maintenue pendant la phase de transition du site.