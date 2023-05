L’essor des transactions secondaires GP-led

Philipp Patschkowski et

Ben Perl, directeurs généraux chez Neuberger Berman

Alors que les investisseurs en capital-investissement s’efforcent de trouver de la liquidité dans ce climat instable, de plus en plus de GP (fonds de capital-investissement) orchestrent des transactions sur le marché secondaire.

Aujourd’hui, les transactions secondaires GP-led (transactions menées par des fonds de capital-investissement) sont l’une des catégories d’actifs alternatifs avec la plus forte croissance. Elles ont à peu près quintuplé ces cinq dernières années, les fonds primaires cherchant à conserver leurs participations pour continuer à créer de la valeur, tout en offrant une plus grande liquidité à leurs LP (investisseurs).

Les « fonds de continuation » représentent environ 80 % des transactions GP-led. Dans ce cadre, un GP décide de vendre une ou plusieurs participations d’un fonds primaire classique à horizon 10 ans à un nouveau fonds géré par le même GP, établi avec des investisseurs secondaires.

Les GP sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché secondaire pour structurer les « fonds de continuation » car ils présentent des avantages importants. En effet, les LP du fonds primaire peuvent soit vendre leurs participations, soit les transférer vers le nouveau fonds pour obtenir plus de valeur. Cela permet également aux GP de disposer de plus de temps et de capital pour créer davantage de valeur parmi leurs participations, tout en générant de la liquidité pour leurs LP.

Un marché favorable

Malgré la croissance considérable des transactions GP-led, ce marché bénéficie encore d’une large marge de progression, car de plus en plus de GP et de LP cherchent des solutions de liquidité alternatives. Les conditions actuelles du marché devraient accélérer cette tendance de croissance à long terme.

Les voies de sortie sont moins nombreuses, ce qui entraîne une prime à la liquidité. En effet, de nombreux LP primaires sont désormais surexposés au capital-investissement. De plus, les turbulences économiques ont provoqué une baisse des sorties d’environ 50 % au troisième trimestre 2022, et comme les GP continuent d’appeler des capitaux pour réaliser des investissements, de nombreux LP sont confrontés à des sorties nettes de liquidités.

La dry powder sur les marchés secondaires se raréfie également. Alors que les fonds primaires détiennent généralement des capitaux équivalent à 3-4 fois le volume annuel des transactions, la lente collecte des fonds secondaires, en particulier pour les transactions GP-led, creuse le retard par rapport à l’offre croissante d’actifs.

La croissance du marché secondaire GP-led a en outre dépassé celle du nombre de talents disponibles en matière d’investissement. C’est pourquoi les nouveaux entrants sur le marché GP-led doivent souvent embaucher des professionnels extérieurs au marché secondaire, qui ont parfois besoin d’années de formation, ce qui crée des opportunités encore plus attrayantes pour les investisseurs secondaires expérimentés.

Comment bien se positionner

Compte tenu de la complexité inhérente aux GP-led, les LP, notamment ceux bénéficiant de plateformes intégrées, doivent avoir des partenariats solides avec les GP afin d’être privilégiés pour les transactions secondaires, voire au-delà via des co-investissements, transactions primaires... Cela peut également leur permettre d’obtenir des informations plus approfondies sur les performances financières des participations.

De solides ressources en matière de due diligence sont également essentielles. Les transactions GP-led impliquent des portefeuilles sous-jacents ciblés où chaque entreprise peut avoir un impact sur la performance finale. Les investisseurs secondaires disposant de solides capacités de due diligence, d’un accès à de vastes données sur les marchés privés et, idéalement, d’une recherche sectorielle seront bien placés pour investir avec succès.

Enfin, une expertise en matière de structuration et d’exécution est nécessaire pour préserver l’alignement des intérêts potentiellement contraires entre les différents acteurs. Les transactions GP-led requièrent une grande expérience dans la négociation d’une gouvernance complexe, de frais... Et pour que cela soit un succès, il est nécessaire d’avoir une communication claire avec les LP pour garantir un traitement équitable.