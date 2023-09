Les operating partners montent en puissance dans le capital investissement

Ayant émergé il y a une quinzaine d’années dans l’univers du capital investissement français, le rôle d’operating partners ne cesse depuis de monter en puissance. Depuis 2018, le nombre de fonds ayant intégré une équipe dédiée spécifiquement à l’accompagnement opérationnel des entreprises en portefeuille a ainsi été multiplié par 2,3, selon une étude dévoilée ce 14 septembre par France Invest et Alvarez & Marsal. Cette progression se révèle plus marquée pour les fonds évoluant en dehors de l’univers venture (multiplication par 2,5, contre un doublement dans le capital risque).

Ainsi, près de la moitié (46%) des fonds de capital investissement en France (hors venture) disposent désormais d’une «operating team», contre 24% pour les fonds de capital-risque. «Le mouvement est enclenché et la dynamique devrait se poursuivre dans l’intérêt de tout l’écosystème du capital-investissement», réagissent Johann Dupont et Nicolas Requillart, co-présidents du Club Operating partners créé fin 2020 au sein de France Invest.

Surperformance

Disposer d’une équipe dédiée serait effectivement un levier de performance, selon les conclusions de l’étude. Ainsi, sur une vingtaine d’opérations étudiées avec la présence d’un operating partner à l’entrée et à la sortie, le taux de retour sur investissement s’élève à 30,1 %, tandis que le multiple s'établit à 3,6. Ces chiffres se comparent à un taux moyen de 22,5% et un multiple de 2,6 en l’absence d’operating partners (sur un panel d’une cinquantaine de participations étudiées).

La croissance moyenne du chiffre d’affaires et de l’Ebitda des sociétés sur la période de détention atteignent respectivement 18,3% et 23,2% dans le premier cas, contre des accroissements de 10,3% et 12% dans le second.

«Les operating partners sont de vrais alliés du quotidien pour les équipes de management soutenues par des fonds», estiment Rénald Béjaoui, associé chez Alvarez & Marsal et Yann Varin, senior director. «Les fonds comme les dirigeants d’entreprises s’accordent pour reconnaître la valeur ajoutée concrète des operating partners aussi bien en matière de pilotage des croissances externes, de digitalisation au service de la croissance ou de mise en place d’outils de pilotage », perçoit Bertrand Rambaud, président de France Invest et de Siparex.