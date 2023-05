Les cessions industrielles stimulent le marché français du private equity

Dans un marché du private equity en pleine phase d’ajustement des valorisations, quelques belles opérations dynamisent le paysage français. Sur le premier trimestre 2023, les sorties, au nombre de 69 (contre 78 trois mois plus tôt), ont ainsi atteint un niveau record de 21,3 milliards d’euros, selon des données PitchBook. Soit près de la moitié du montant enregistré sur l’ensemble de 2022.

Fait nouveau, la revente à d’autres fonds, qui constituait jusqu’à présent la voie privilégiée, n’a représenté que 27,5% de l’activité (contre 56,7% en 2022 et plus de 50% sur l’ensemble des dix dernières années). Les introductions en Bourse ayant été inexistantes, ce sont les cessions industrielles (73,5%) qui ont soutenu le marché. Parmi les principales opérations, Concentrix, société cotée au Nasdaq, a racheté Webhelp fin mars pour 4,5 milliards d’euros au groupe Bruxelles Lambert (familles Frère et Desmarest). Dans le secteur des sciences de la vie, le groupe allemand Sartorius a repris la biotech Polyplus, détenue par un groupe d’investisseurs privés parmi lesquels Archimed, pour 2,4 milliards d’euros.

Sur le plan des investissements, 309 opérations ont été réalisées, pour un montant de 25,3 milliards d’euros sur le premier trimestre 2023. Bien qu’en recul par rapport au pic historique enregistré sur la même période un an plus tôt (332 transactions, totalisant 30,9 milliards d’euros), l’activité affiche une progression d’un trimestre sur l’autre (+11,9% en volume et 43,9% en valeur).

PitchBook se veut optimiste pour la suite, mettant en lumière des indicateurs macroéconomiques (croissance du PIB, inflation…) meilleurs en France que dans d’autres pays européens. «Cela laisse supposer une reprise solide du marché français du private equity en 2023, reprise qui a d’ores et déjà débuté au premier trimestre», estime PitchBook.◆