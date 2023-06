Le ticket moyen des start-up cyber grimpe

Les start-up en cybersécurité continuent d’attirer les investisseurs, malgré un contexte économique tendu. En un an, ces jeunes pousses ont levé 341 millions d’euros, relève l’institut Wavestone, dans son dernier «radar» des start-up cyber, réalisé entre juin 2022 et juin 2023, publié jeudi à l’occasion du salon VivaTech[1]. La baisse est sensible, mais intègre un effet de base très exigeant puisque l’an dernier, pas moins de 630 millions d’euros avaient été levés.

A l'époque, cette impressionnante somme des tours de table était portée par le phénomène Ledger qui, à lui seul, avait alors attiré 330 millions d’euros. Par ailleurs, la France voit naître chaque année en moyenne 25 nouvelles start-up cyber, et 34 ont été créées entre juin 2022 et juin 2023, relève l’étude.

Des montants moyens en hausse sensible

Avec, cette année, une augmentation des tickets de taille moyenne, de 30 à 50 millions d’euros, «qui n'étaient pas présents les années précédentes - la preuve que ce jeune écosystème gagne en maturité», souligne Gérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone. 11 start-up ont bouclé des tours de table de plus de 10 millions d’euros. Et au total, 21 start-up ont levé, en cumulé, 61 millions d’euros.

Mais cette année, le ticket moyen augmente, et le secteur attire des fonds d’investissement spécialisés, tels Auriga Partners, qui a récemment levé 50 millions d’euros pour réaliser 25 prises de participation sur des jeunes pousses, et Tikehau Capital, un véhicule dédié aux start-up plus matures. Et les pouvoirs publics interviennent toujours, notamment via le fonds Innovation Défense, géré par Bpifrance pour le compte du ministère des Armées, ou le fonds Digital Venture.



31 scale-up cyber

Autre preuve de cette prise de maturité, l’écosystème cyber tricolore compte 164 start-up, ainsi que 31 scale-up. Pour les définir comme telles, l’institut Wavestone a retenu plusieurs critères : elles comptent plus de 35 salariés, ont plus de 5 ans d’existence, et elles doivent soit avoir perçu un financement sur 3 ans par levées de fonds d’au moins 10 millions d’euros en une fois, soit disposer d’un chiffre d’affaires d’au moins 2,5 millions d’euros et une croissance annuelle supérieure à 25% durant les trois derniers exercices fiscaux.

D’ailleurs, dans les 34 start-up qui ont quitté le «radar» en un an, dix d’entre elles sont devenues des scale-up, telles Sesamic.it, Dust mobile, ou encore CrowdSec. Dans les autres sorties du radar, cinq (dont Misakey, Oxyde, Arson), ont été mises en liquidation.

Résultat, dans la bataille de start-up cyber, en termes de levées de fonds, la France se positionne en tête des membres de l’Union européenne, mais derrière la Suisse et le Royaume-Uni, et loin derrière les stars du secteur, les Etats-Unis et Israël. «Mais il faut surveiller la Chine, qui monte en puissance», relève Gérôme Billois.

Le secteur, qui compte 5.360 emplois directs au total, recense 70% de ces structures basées à Paris, ainsi qu’à Rennes et à Lille – grâce au développement récent de leurs campus cyber locaux, dans le sillage du «paquebot» créé à La Défense en février 2022.

Sur les sujets de fond traités par ces start-up, Wavestone observe une structuration de nouvelles solutions pour aborder la sécurité de l’intelligence artificielle (IA), le renouveau du chiffrement (post-quantique, cloud proof...), ainsi que des approches différentes, avec un segment de start-up ciblant les PME/PMI.

En revanche, il remarque des lacunes, «en particulier dans la sécurité des produits, un sujet clé avec les nouvelles réglementations à venir» - comme le CRA (Cyber Resilience Act), qui impose un niveau minimum de sécurité légal pour les produits. Comme les années précédentes, Wavestone regrette aussi «des grands tickets encore trop peu nombreux», selon Gérôme Billois, et des dispositifs d’accompagnement incubation/accélération qui restent trop génériques.

[1] Etude réalisée par Wavestone et Bpifrance, chiffres arrêtés au 01-06-2023. Cette étude est basée également sur des entretiens qualitatifs avec la majorité des start-up présentes dans ce radar et des acteurs du secteur de l’innovation.

