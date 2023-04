Le private equity réveille la Bourse

Wendel n’est pas le seul spécialiste du private equity à animer l’actualité boursière en ce début de semaine. Si l’annonce du rachat de Scalian n’a pas fait réagir l’action du groupe dirigé par Laurent Mignon, il en va différemment des deux autres importantes annonces dévoilées lundi par des fonds de capital investissement.

Le géant du secteur, Apollo Global Management, a fait une offre «non-contraignante» en vue d’acheter THG, un groupe britannique de commerce en ligne. Aucun montant n’a été indiqué mais l’action THG s’est envolée de 45% lundi, portant la capitalisation boursière de la société à 1,24 milliard de livres sterling (1,4 milliards d’euros). Apollo a jusqu’au 15 mai à 18h (heure de Paris) pour déposer une offre ferme ou renoncer à son projet.

Dans le même temps, une autre entreprise cotée à Londres faisait l’objet d’une offensive de la part d’acteurs du private equity. Les fonds CVC et Francisco Partners proposent 2,1 milliards de livres pour mettre la main sur Network International. Basée à Dubaï, la société est spécialisée dans les solutions de paiement pour les commerçants au Moyen-Orient et en Afrique. Introduit en Bourse en 2019 à 4,35 livres, Network International est valorisé «seulement» 3,87 livres par l’offre des deux fonds.

Après avoir déjà rejeté plusieurs propositions ces derniers temps, le conseil d’administration de l’entreprise l’a jugée cohérente avec sa propre évaluation. Le prix représente une prime de 58% sur le cours de Bourse du 13 avril, avant que de premières informations de presse ne fassent état du projet. Lundi, l’action Network International a bondi de 20% après avoir déjà gagné 23% le 13 avril.

Worldine en profite

Par ricochet, l’expert français des paiements Worldline a grimpé de 5,5% en trois séances à la Bourse de Paris. «L’opération [sur Network International] n’est pas faite mais semble en bonne voie. Cet intérêt ressuscite les spéculations de fusions-acquisitions sur un secteur très apprécié des fonds de private equity. L’offensive de CVC Advisers et Francisco Partners Management pourrait signifier que les fonds jugent de nouveau les valorisations du secteur attractives», commente un analyste parisien.

En difficulté, l’action Worldline a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis juillet 2021. Elle représente aujourd’hui 16 fois le profit net attendu en 2023 selon un consensus établi par Factset. Network International est de son coté valorisé plus de 27 fois son bénéfice estimé cette année par l’offre de CVC et Francisco. Soit une prime substantielle de près de 70%.