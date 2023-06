Le patron d’EQT prédit une vague de consolidation du private equity

Entre levées de fonds plus difficiles et financements plus chers, le marché du private equity est promis à une vague de concentration. C’est du moins l’avis de Christian Sinding, le directeur général du fonds d’investissement suédois EQT, interrogé par Bloomberg en amont de la conférence annuelle SuperReturn à Berlin.

«Il existe plus de 7.500 sociétés de capital-investissement. A mesure que le secteur devient plus mûr, nous assisterons à une vague de consolidation majeure qui nous laissera avec une douzaine de sociétés mondiales et des acteurs de niche. Les autres resteront coincés au milieu», estime le dirigeant. EQT, très actif en Europe puisqu’il vient d’annoncer le retrait de cote du britannique Dechra, a d’ailleurs participé à la consolidation en rachetant Baring Private Equity Asia l’an dernier.

A lire aussi:

Méga-fonds à la peine

Le patron du groupe suédois relève notamment que 80% du trésor de guerre (dry powder) levé dans le secteur provient de méga-fonds. Pour les gérants plus petits, la concurrence sera de plus en plus féroce. «Ces dernières années, tout le monde y arrivait à peu près. Maintenant, avec toute cette volatilité, les choses deviennent plus compliquées, mais l’expérience et la taille permettent de développer l’activité durant les phases de retournement. Et les investisseurs posent des questions beaucoup plus difficiles sur la performance», précise Christian Sinding.

Beaucoup d’institutionnels ont réduit leurs allocations au private equity en 2023, alors que la chute des marchés actions et obligataires l’an dernier a fait mécaniquement remonter la part des actifs non cotés dans les portefeuilles. Des actifs dont les baisses de valeur liées à la remontée des taux n’ont pas encore été actées par tous les general partners (GPs).

Même les méga-fonds ont du mal à remplir leurs objectifs de collecte dans ces conditions. Apollo, par exemple, a indiqué début mai que son véhicule phare de dixième génération serait bouclé «à un peu plus de 20 milliards de dollars» d’ici à l'été, contre un objectif initial de 25 milliards.