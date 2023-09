Le FST signe son deuxième investissement dans l’acteur de l’agriculture régénératrice Intact

La cible se situe à la croisée de l’industrie, de l’agriculture et de l’impact. Le positionnement de la jeune société française Intact a séduit le Fonds Stratégique des Transitions (FST), déployé par Isalt, qui lui confie 15 millions d’euros et la coopérative agricole Axéréal qui complète la levée d’un montant total de 40 millions d’euros, assortie d’un soutien de l’Etat à hauteur de 14,3 millions d’euros.

Fondée en mars 2022, Intact développe des ingrédients innovants grâce à une technologie brevetée, qui permet des avancées en termes de naturalité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’eau.

Les fonds reçus vont être affectés à la construction de son futur site industriel et centre de recherche et développement de 10 hectares à Baule (Loiret), au quatrième trimestre 2023. Elle lui permettra également de lancer la production d’une nouvelle génération de protéines végétales de légumineuses et du premier alcool neutre de légumineuses au monde, dont la commercialisation débutera fin 2024. Cet alcool a pour but d’apporter une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de nombreux produits comme les parfums ou les spiritueux. Les protéines végétales sont quant à elles obtenues par un procédé de sélection naturel, qui préserve les qualités nutritionnelles des protéines et permet de se passer de l’emploi de tout produit chimique.

Le FST a été lancé en mars 2023 avec un premier closing réalisé à hauteur de 130 millions d’euros réunissant la Caisse des Dépôts, le Fonds Stratégique de Participations, abondé par un groupe d’institutionnels français, ainsi que CCR et Covea. L’alimentation et l’agriculture responsables sont au cœur de sa thèse d’investissement.

