Le fonds Neva First Italia boucle son programme d’investissements

Le fonds Neva First Italia lancé par Neva Sgr, société de venture capital du groupe Intesa Sanpaolo, a bouclé le 30 juin dernier son programme d’investissements qui avait été lancé en novembre 2021. Cela intervient avec deux ans d’avance.

Le fonds, dédié aux startup italiennes très innovantes et souscrit par le fonds de fonds VenturItaly et le fonds MiSE de CDP Venture Capital Sgr, a réalisé 7 millions d’euros d’investissements dans neuf startups (BetaGlue technologies, Caracol, D-Orbit, Energy Dome, Leaf Space, Mirta, xFarm, Xnext et Yolo).