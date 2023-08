Le fonds EQT veut monter à 100% de SUSE sans débourser un centime

Pour les actionnaires de la première heure, l’offre d’EQT peut sembler décevante mais en instantané, elle est alléchante. Le fonds suédois de private equity propose de racheter le solde des titres SUSE qu’il ne détient pas, soit 20,9% du capital, pour 16 euros par action.

Un niveau loin du prix de 30 euros fixé lors de l’introduction à la Bourse de Francfort de l'éditeur de logiciels allemand en 2021 mais 66,6% supérieur au cours de clôture du 17 août dernier. En réaction, le titre bondissait d’ailleurs de 59,8% vendredi en milieu de journée, à 15,35 euros.

Dans le détail, l’offre, qui valorise SUSE 2,73 milliards d’euros, sera payée en partie via un dividende exceptionnel dont le montant dépendra du nombre d’actions apportées. Ainsi, si 25% des minoritaires participent, le coupon s'élèvera à 1,07 euro et le prix de l’OPA sera fixé à 14,93 euros. Il atteindrait 3,42 euros en cas de participation à 100% et le prix de l’offre serait ramené à 12,58 euros.

Pas de retrait obligatoire

EQT a indiqué que le produit qu’il touchera du versement de ces coupons lui permettra de financer le rachat des titres apportés par les autres actionnaires. De son côté, SUSE assumera le paiement du dividende grâce à sa trésorerie disponible et via des prêts pour un montant maximal de 500 millions d’euros.

L’offre devrait être clôturée lors de la première quinzaine du mois d’octobre. Le fonds d’investissement compte retirer l'éditeur allemand de la Bourse de Francfort à l’issue de l’opération, mais il ne prévoit pas de mettre en œuvre un retrait obligatoire. SUSE quittera en effet la cote via une fusion avec une société Luxembourgeoise non cotée qui sera votée lors d’une assemblée générale programmée au quatrième trimestre.

A l’issue de cette opération, les actionnaires ayant conservé leurs titres pourront encore décider de les vendre à EQT «avec une prime attrayante par rapport aux évaluations actuelles du marché» ou de rester actionnaires d’une entreprise non cotée largement détenue par le fonds de private equity.