Le cabinet Pledge se lance avec un angle M&A et private equity

Nouveau venu parmi les cabinets d’avocats d’affaires. Dominique Stucki (services financiers, marchés de capitaux, corporate) et Edouard Augris (M&A, private equity) fondent Pledge, un cabinet d’avocats implanté à Paris et à Lille.

L’équipe conseille notamment des établissements financiers, des gestionnaires de portefeuille et des FinTech. Elle accompagne également des PME/ETI dans des secteurs variés (pharmaceutique, énergie, immobilier, logistique, transport…). L’équipe supervisée par Dominique Stucki, ex-Cornet Vincent Ségurel, a développé une expertise en matière de conseil et contentieux en droit financier et droit boursier, gestion d’actifs et capital investissement ainsi qu’en matière de paiements et de droit bancaire. Elle est rejointe par Edouard Augris, en provenance de Juridis Conseil, qui conseille ses clients dans toutes leurs opérations en corporate M&A, notamment en matière de cessions et acquisitions, levées de fonds, LBO, restructurations ou réorganisations de groupes.

Pledge compte aujourd’hui deux associés, trois collaborateurs et une assistante basés à Paris et à Lille. A horizon 2024, le cabinet ambitionne de fédérer une dizaine d’avocats autour de son projet.