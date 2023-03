Gide a annoncé l’arrivée prochaine d’Olivier Diaz comme associé au sein de sa ligne de métiers fusions-acquisitions / droit des sociétés, à Paris. Il était depuis 2015 chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom, après avoir travaillé 15 ans chez Darrois Villey Maillot Brochier. «Olivier Diaz est régulièrement distingué par les principaux classements internationaux (Chambers et Legal 500) et par ses pairs (Best Lawyers) comme un grand stratège notamment sur le segment des opérations cotées et non cotées», se félicite le cabinet d’avocats. La ligne de métiers fusions-acquisitions du bureau de Gide à Paris, la plus importante de la place, selon le cabinet, compte désormais plus de 60 avocats, dont 18 associés.