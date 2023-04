Linklaters Paris promeut Mehdi Boumedine au rang d’associé

Linklaters Paris comptera deux associés supplémentaires à compter du 1er mai. Parmi eux, Mehdi Boumedine pour la practice corporate/M&A, et interlocuteur régulier des fonds de private equity.

Depuis plus de 10 ans, Mehdi Boumedine conseille des investisseurs financiers et des industriels sur les opérations de fusion-acquisition, en particulier dans les secteurs réglementés (santé, énergie, finance, etc.). Il a par exemple épaulé Carlyle lors du rachat à Astorg de l'éditeur de logiciels pour constructeurs automobiles AutoForm, valorisé près de 1,8 milliard d’euros fin 2021. Cette même année, il avait aussi piloté pour le compte de Partners Group la vente des laboratoires Cerba au suédois EQT pour 4,5 milliards d’euros.

Plus récemment, l’avocat a conseillé le European Investment Council Fund pour investir au tour de table de 100 millions d’euros de la start-up française Pasqal, spécialiste de l’informatique quantique.

Mehdi Boumedine a également développé une expertise des opérations de fusion-acquisition en Afrique et conseille régulièrement des investisseurs financiers et des industriels sur leurs opérations à travers le continent, notamment en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Cette promotion fait partie d’une salve de nominations chez Linklaters Paris avec une autre associée, Rhéa Christophilopoulos, spécialiste du droit bancaire, et sept counsel. Deux officient au sein de la practice corporate/M&A, Véra Maramzine et Benjamin Prevost.