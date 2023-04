Baker McKenzie recrute Michael Doumet comme partner

Un nouvel associé chez Baker McKenzie pour la practice M&A/private equity à Paris. Le cabinet a annoncé le 14 avril l’arrivée de Michael Doumet en tant que partner au sein de l'équipe transactionnelle dirigée par Stéphane Davin.

Michael Doumet rejoint Baker McKenzie après avoir exercé pendant plus de huit ans au sein de l’équipe private equity/M&A du cabinet Weil, Gotshal & Manges à Paris, où il occupait le grade de counsel. Il est diplômé de la Harvard Law School (Master of Laws), de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas (Master 2 en droit bancaire et financier) et de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Master en droit privé général). Trilingue, il est avocat aux Barreaux de New-York, de Paris et de Beyrouth.

«Il intervient régulièrement auprès de sociétés cotées et non cotées dans le cadre de leurs opérations de cessions et d’acquisitions, et accompagne des fonds d’investissement dans leurs opérations de LBO, aussi bien françaises qu’internationales», indique le communiqué de Baker McKenzie. Michael Doumet faisait notamment partie de l'équipe de Weil Gotshal qui a récemment conseillé Orange pour la vente du bouquet de chaînes payantes OCS à Canal+.