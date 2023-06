La Banque des Territoires cède sa participation dans le viaduc de Millau

C’est une «respiration du portefeuille». Cette expression est celle qu’a utilisé Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires du groupe Caisse des dépôts, pour justifier la cession des 49% détenus dans le Viaduc de Millau à son co-actionnaire Eiffage, désormais détenteur à 100% de l’ouvrage d’art.

Réalisée de gré à gré, cette opération porte sur un montant de 236,5 millions d’euros. Cette somme sera, selon un communiqué d’Eiffage, financée sur la trésorerie disponible du groupe. La Caisse des dépôts avait acquis cette participation auprès d’Eiffage en 2007 dans le cadre du refinancement du projet, trois ans après la mise en service du viaduc pour un coût net d’acquisition des titres de 117 millions d’euros.

A chacun son métier

La Banque des Territoires, conseillée par Messier Partners, pourra, avec les fruits de cette cession, «investir dans de nouveaux projets structurants pour les territoires en matière de transition écologique et énergétique - en particulier dans le domaine de la mobilité durable - et de cohésion sociale et territoriale», déclare-t-elle dans un communiqué. Bien qu’en pleine nature, le viaduc, emprunté par 5 millions de véhicules en 2022, ne fait plus partie des priorités de la banque publique, bien plus « vertes » aujourd’hui.

Pour Eiffage, cette opération permettra de renforcer son portefeuille de concession. Au début de la mise en chantier du viaduc en 2001, la société avait obtenu une concession de 78 ans, couvrant trois années de construction et 75 ans d’exploitation, soit une échéance en 2079. Dans les comptes de la sociétés, le chiffre d’affaires du viaduc de Millau atteignait 58,3 millions d’euros en 2022, en hausse de 8,4% par rapport à 2021. Les flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle se montaient quant à eux à 23 millions d’euros.