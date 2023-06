Keensight Capital est en passe de racheter le groupe de cyber sécurité Nomios

Alors que plusieurs candidats étaient en lice pour racheter l’expert en cyber sécurité Nomios, c’est finalement Keensight Capital qui est en passe de remporter la mise. La société de capital investissement européenne a entamé des négociations exclusives avec son homologue IK Partners, devenu actionnaire du groupe en 2019. Si les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés, l’opération valoriserait Nomios autour de 700 millions d’euros.

En l’espace d’un peu plus de quatre ans, sous l’impulsion d’IK Partners, Nomios est parvenu à doubler son chiffre d’affaires (de 400 millions d’euros aujourd’hui). Le groupe, qui emploie désormais plus de 600 personnes et affiche une présence dans plus de 20 bureaux à travers l’Europe, a notamment travaillé au développement de nouveaux services et étendu sa présence géographique en Europe grâce à une acquisition en Italie. « Nous avons fait de la société l’un des leaders incontestés du marché européen de la cybersécurité, en la positionnant comme un expert à grande échelle, avec des services de plus en plus récurrents à ses clients fidèles », se félicite Remko Hilhorst, associé gérant d’IK.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de commencer cette aventure avec les dirigeants de Nomios. Nous avons été extrêmement impressionnés par le travail qu’ils ont accompli et nous nous réjouissons de nous associer à l’équipe pour cette nouvelle phase de croissance ambitieuse », projette Philippe Crochet, managing partner chez Keensight Capital.