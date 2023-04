Jolt mène le nouveau tour de table du finlandais Virta pour 85 millions d’euros

La start-up finlandaise Virta, le leader mondial des plateformes de recharge pour véhicules électriques, vient de boucler l’un des plus importants tours de table du secteur des dernières années, à hauteur de 85 millions d’euros. Cette levée de fonds comprend 65 millions d’euros de fonds propres apportés par les mêmes investisseurs que lors de celle de 30 millions réalisée en 2021.

Le français Jolt Capital a mené cette opération avec, à ses côtés, le fonds de corporate venture d’E.ON, Future Energy Ventures, Helen Ventures, Vertex (filiale de Temasek), Finnish Industry Investment, Lahti Energy, Vantaa Energy et Kotka Energy. L’agence gouvernementale Business Finland a complété cette levée pour 20 millions en dette et subvention.

Contrairement aux « bridges » réalisés par certaines start-up ces derniers mois, c’est-à-dire les tours de table internes permettant de combler les difficultés de trésorerie dans l’attente d’une période plus propice aux levées de fonds, Jolt Capital assure qu’il s’agit d’une opération de financement classique. « Nous n’avons pas ouvert la levée de fonds à des tiers car les investisseurs déjà présents suffisaient à boucler l’opération. Le tour de table est déjà d’excellente qualité et la société a des perspectives de croissance considérables », indique Jean Schmitt, président et managing partner de Jolt Capital.

Economies d’énergie

Virta opère un logiciel Saas qui offre à ses utilisateurs une solution de gestion de leur réseau de bornes de recharge. Il permet également de voir en temps réel le stock d’électricité disponible dans les batteries des véhicules branchés à ces réseaux, et d’organiser du trading sur ce stock afin de réduire les besoins en production d’énergie. La plateforme de Virta est utilisée par plus de 1.000 professionnels dans près de 35 pays.

Classée par le Financial Times parmi les 1.000 entreprises européennes à la plus forte croissance pour la quatrième année consécutive en 2023, la start-up a vu son chiffre d’affaires annuel augmenter de 112% en 2022, à 39 millions d’euros. Avec cette levée de fonds, la société finlandaise compte multiplier par 5 les chargements sur les stations recourant à sa solution en Europe et en Asie-Pacifique d’ici à 2025.

Avec cette opération, le quatrième fonds de Jolt, bouclé en 2021 à 271 millions d’euros et labellisé Tibi, est désormais investi à 40% avec 5 sociétés en portefeuille. Une sixième participation devrait être très prochainement annoncée.