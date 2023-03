Iteram Capital recrute un directeur de la dette privée

Le gérant alternatif suisse Iteram Capital vient de recruter Roy Charles Bates en tant que directeur de la dette privée. Il arrive de Reyl Intesa Sanpaolo, où il travaillait dernièrement dans la structuration de crédit, et le conseil en transactions. Par le passé, il a été avocat d’affaires en droit des entreprises et en droit financier chez Freshfields Bruckhaus Deringer, Willkie Farr & Gallagher et Clifford Chance.