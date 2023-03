Iris repart en collecte dans le growth et vise 500 millions d’euros

Iris repart sur la route des levées de fonds. La société de capital investissement spécialisée dans la tech européenne vise 500 millions d’euros pour son nouveau véhicule growth. Ce montant se révèle bien supérieur à celui de la précédente génération, bouclée en 2017, pour 300 millions d’euros. Quasi-intégralement investi, le véhicule a réalisé 18 investissements, parmi lesquels ceux dans Exotec (logistique), Shift (insurtech), Forto (fret) et Kyriba (fintech). Ces quatre sociétés ont depuis passé le cap du milliard de dollars de valorisation et obtenu le statut de licorne.

La levée du nouveau véhicule intervient dans un contexte tendu, où les multiples dans la tech ont fortement chuté après avoir atteint des niveaux sans précédent. « Il faut oublier les valorisations des années 2020 et 2021 ! Il est impossible de raisonner sur cette base de façon durable. La hausse des taux a conduit à un réajustement nécessaire. La tech a toujours de la valeur et son utilisation ne fera que croître », analyse Julien-David Nitlech, managing partner d’Iris, pour qui les valorisations redeviennent juste raisonnables, en early comme en late stage.

Alors que l’initiative Scale up Europe a été officiellement lancée en février, avec l’objectif d’aider les fonds tech à dépasser le milliard d’euros et ainsi rivaliser avec les Etats-Unis, Iris n’entend pas entrer dans une course à la taille. « Nous ne cherchons pas spécialement à être éligibles à l’initiative, mais pourrions être amenés à collaborer, dans le cadre de nos sorties par exemple », perçoit Julien-David Nitlech.

Chacun a sa place, et sa légitimité. « Scale up Europe est une excellente initiative, qui s’avère nécessaire. Mais l’environnement est aujourd’hui chahuté. Les sociétés ont besoin de moins d’argent pour atteindre une croissance durable. Nombre d’entre elles recherchent en growth aujourd’hui des tickets de 10 à 50 millions d’euros, et pas davantage », juge le dirigeant.

Iris lève par ailleurs un véhicule dans son autre stratégie phare, le early stage (amorçage et série A). Après un premier closing fin 2022 à 110 millions d’euros, le fonds a vocation à atteindre 150 millions d’euros d’ici la fin de l’année. L’arrivée fin 2022 de l’ancien président du conseil d’administration d’Axa, Denis Duverne, comme senior advisor, est un atout. « Cela nous permet de mieux cibler et échanger avec les institutionnels dans nos processus de levées de fonds », explique Julien-David Nitlech.

Quatre investissements ont d’ores et déjà été annoncés (Spinergie, Helu, Cohort et Kovalee). « Un cinquième le sera dans les toutes prochaines semaines et un sixième est en cours de finalisation », informe Julien-David Nitlech. Le fonds a vocation à investir en moyenne dans cinq start-up par an, réparties entre la France et l’Allemagne.