Infravia se dote d’une quatrième expertise avec l’acquisition d’Oreima

Infravia Capital n’en finit plus de grossir. La société de gestion, qui s’est initialement développée dans le segment des infrastructures, annonce l’acquisition d’Oreima, un gérant spécialisé dans l’immobilier de bureaux, avec 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dirigé par Brigitte Sagnes Dupont. Après la stratégie growth tech lancée en 2019 en amont de l’initiative Tibi, et l’annonce en mai dernier d’un prochain fonds de niche dédié aux métaux critiques pour la transition énergétique avec le soutien de l’Etat français, Infravia agrège ainsi une quatrième stratégie d’investissement à sa plateforme.

«Dans l’optique de devenir une plateforme, il est logique de se lancer dans l’immobilier, qui est la classe d’actifs la plus proche des infrastructures, explique Vincent Levita, fondateur et président d’Infravia Capital. Brigitte et moi nous connaissons depuis quinze ans en tant qu’anciens de chez OFI AM.» Infravia «a les moyens d’aider Oreima à être encore plus ambitieux, en les accompagnant sur les levées de fonds à l’international et sur les enjeux de digitalisation et d’ESG (environnement, social, gouvernance) qui concernent aussi l’immobilier, ajoute le dirigeant. L’équipe a un très bon track record et nous entrons sur ce marché en bas de cycle, ce qui est plus confortable».

20 milliards d’euros d’encours visés pour fin 2024

Les détails financiers n’ont pas été dévoilés, mais Infravia a financé cette acquisition sur fonds propres. La prochaine étape est la levée du cinquième fonds d’Oreima, qui devrait démarrer l’an prochain après le déploiement complet d’Oreima IV, clôturé l’an dernier à hauteur de 275 millions d’euros. Son successeur devrait viser 500 millions, en fonction des conditions de marché.

La logique de plateforme à l’œuvre dans l’univers du non-coté est poussée par la demande croissante des investisseurs institutionnels d’investir de plus gros tickets chez moins de gérants. «Nous avons 150 investisseurs dans le monde qui font à la fois du private equity et de l’immobilier, donc cela devrait nous aider à nous développer», anticipe Vincent Levita.

Pour ses autres activités, Infravia compte profiter du lancement de l’initiative Tibi 2 pour lever un second fonds growth destiné aux start-up. Ce véhicule visera le milliard d’euros, contre 500 millions pour son prédécesseur. Le gérant engagera en fin d’année la collecte du fonds métaux critiques, avec pour ambition de lever 2 milliards d’euros, dont 500 millions abondés par le plan France 2030 de l’Etat.

La stratégie infrastructures, qui avait collecté 5 milliards en 2021, devrait également chercher à lever bientôt un nouveau véhicule, plus gros. «Nous visons 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici à fin 2024, contre 10 milliards fin 2022», précise Vincent Levita, confirmant le rythme de croissance très soutenu de la société.

Pas d’ouverture du capital envisagée

En revanche, à l’heure où bon nombre de sociétés de gestion ouvrent leur capital à des tiers pour financer leur développement, via des opérations de «GP-stake», Infravia ne l’envisage pas à court terme. «Nous sommes autosuffisants pour notre stratégie de développement, il n’y a pas de transmission de la société en préparation, et mes équipes sont plutôt en phase d’investissement dans nos stratégies qu’en demande de liquidité, donc nous n’avons pas besoin d’ouvrir le capital pour l’instant», assure le patron d’Infravia.