Flandrin collecte plus de 60 millions auprès de la clientèle privée pour trois stratégies

Flandrin Capital, une société de co-investissement pour une clientèle privée et de family offices, annonce la levée de 63 millions d’euros sur trois stratégies : le co-investissement, les club deals, et la sélection de fonds.

Pour son deuxième fonds de co-investissement après celui lancé en 2019, Flandrin a choisi de limiter la période d’investissement du fonds à 12 mois afin de réduire la période d’illiquidité pour ses investisseurs privés. Le véhicule a déjà levé 75% de son objectif auprès de ses investisseurs historiques au premier semestre. Les prochains closings seront ouverts à de nouveaux investisseurs privés.

Pour les investisseurs les plus aguerris, Flandrin a également relancé une offre de club deals, qui permet de co-investir en direct aux côtés de fonds d’investissement jugés de premier plan, dans des LBO en Europe et aux Etats-Unis. Sur les 12 derniers mois, la société de gestion a été sollicitée sur plus de 150 opérations. Le premier club deal de l’année, par ailleurs premier investissement du véhicule de co-investissement, a été réalisé en avril avec le rachat d’un portefeuille de quatre sociétés de services à l’industrie représentant 300 millions d’Ebitda cumulé.

Enfin, après avoir sélectionné le fonds secondaire BEX Fund IV l’an passé, Flandrin a lancé le fonds de d’actions de préférence («preferred equity») Flandrin Capital Flex Equity 1 au premier trimestre avec lequel il a investi dans le fonds Blackstone Tactical Opportunities IV afin de financer des LBO dans un contexte de renchérissement et d’accès plus difficile aux financements traditionnels.