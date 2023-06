EQT et Adia vont sortir le britannique Dechra de la cote pour 4,9 milliards de livres

Le prix a été revu à la baisse. Le fonds de capital investissement suédois EQT, associé dans une coentreprise ad hoc à une filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (Adia), a trouvé un accord pour acquérir la société pharmaceutique cotée Dechra. Le prix par action a été fixé à 3,875 pence par action, ce qui valorise l’entreprise britannique de santé animale 4,8 milliards de livres (5,7 milliards d’euros).

Le prix proposé a été ajusté à la baisse après une première offre en avril 2023 à la suite d’un avertissement sur résultat émis par la société. Il représente toutefois un multiple confortable de 25,9 fois l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) 2022 de la société. Un financement de 1,25 milliard de livres a été sécurisé pour l’acquisition, il est apporté par un club de prêteurs privés mené par Blackstone et Goldman Sachs. Les deux prêteurs principaux se seraient engagés pour 400 millions de livres chacun et seraient accompagnés pour de plus petits tickets par les entités de direct lending de CVC, KKR, Park Square, Permira ainsi que par le fonds de pension canadien PSP Investments et le fonds souverain indonésien GIC, selon Bloomberg.

L’opération se classe comme la plus grosse offre publique d’achat depuis le début de l’année sur la bourse de Londres.

