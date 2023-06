Emmanuel Macron officialise le lancement de Tibi 2

Ce sont bien 7 milliards d’euros de fonds privés qui ont été engagés dans le cadre du dispositif Tibi 2, destiné à stimuler le financement des startups. Dans un univers aujourd’hui «très hostile, où il est beaucoup plus difficile de faire des levées», «ceci devrait nous permettre de mobiliser au moins entre 35 et 40 milliards d’euros de financements au total», a déclaré le président de la République Emmanuel Macron, à l’occasion du salon Vivatech.

Dans le cadre du premier plan lancé en 2019, un montant de 6 milliards d’euros avait été mobilisé sur la période 2020-2022, permettant d’investir près de 30 milliards d’euros (en co-investissement) dans l’écosystème.

Chacun des investisseurs privés ayant contribué à la première initiative s’est remobilisé. Selon nos informations, CNP Assurances aurait porté son engagement à un milliard d’euros (contre environ 800 millions d’euros dans le cadre de Tibi 1). Lors du Forum des investisseurs institutionnels organisé par L’Agefi mi-avril, Groupama avait de son côté annoncé prévoir d’allouer 100 millions d’euros au nouveau programme. «Je veux remercier tous les contributeurs, en particulier les assureurs, qui ont joué le jeu », a indiqué Emmanuel Macron. Des propos qui font suite à ceux tenus en février dernier. Le président de la République avait alors exhorté les investisseurs à abonder plus rapidement le dispositif. «C’est maintenant qu’il faut investir, et non une fois que ça ira mieux. On ira chercher tout le monde », avait-il alors martelé.

Comme L’Agefi l’avait indiqué, le montant de 7 milliards d’euros est présenté comme une première étape. «On reste ouverts, car mon objectif demeure d’aller mobiliser dans cette nouvelle enveloppe jusqu’à 10 milliards», a maintenu Emmanuel Macron.

Un champ élargi

Le champ d’intervention de Tibi 2 est, comme anticipé, élargi. «Cette nouvelle phase comprendra, en plus des volets late stage et tech cotée, un volet early stage afin de continuer d’alimenter le vivier primaire de startups technologiques », a indiqué Bercy. «Au-delà des acquis de la phase 1, les investisseurs partenaires se verront aussi proposer de financer les innovations de rupture des entreprises françaises », a déclaré Philippe Tibi, à l’origine de l’initiative portant son nom.

Dans cette logique, Bpifrance mobilisera parallèlement 50 millions d’euros pour accélérer l’amorçage de startups spécialisées dans l’Intelligence Artificielle Générative.