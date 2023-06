C’est à l’occasion de l’ouverture du salon Vivatech, ce mercredi, qu’Emmanuel Macron dévoilera les contours du dispositif Tibi 2, destiné à stimuler le financement des start-up. Alors qu’une vingtaine d’investisseurs institutionnels s’étaient engagés à consacrer 6 milliards d’euros pour la première initiative Tibi, lancée en 2019, le montant global évoqué dans le cadre du deuxième plan devrait se révéler supérieur. Selon plusieurs sources concordantes, les capitaux engagés pourraient ainsi avoisiner les 7 milliards d’euros.

Ce nouveau plan intervient dans un contexte de levées de fonds plus tendu, et ce tout particulièrement dans un secteur de la tech en proie à de sévères corrections en matière de valorisation. « Il n’a pas été simple de mobiliser les investisseurs institutionnels. Parvenir à dépasser les 6 milliards d’euros du précédent plan constitue dès lors un signal positif fort », souligne l’une des sources.

Aller plus vite

A l’occasion de la célébration des dix ans de la French Tech en février dernier, Emmanuel Macron avait ainsi exhorté les investisseurs à abonder plus rapidement le dispositif. « Nous sommes trop lents sur le fonds Tibi 2. C’est maintenant qu’il faut investir, et non une fois que ça ira mieux. On ira chercher tout le monde », avait alors martelé le Président de la République. La liste des investisseurs ayant pris part au dispositif devrait être globalement similaire à celle de Tibi 1 (voir ci-dessous).

Une annonce en plusieurs temps est envisagée. « Un premier closing pourrait être communiqué, laissant la possibilité d’atteindre par la suite un montant final plus important », indique un gérant.

Le champ d’intervention de Tibi 2 a parallèlement vocation à être élargi. Le dispositif ciblera, tout comme le premier, des fonds tech actions et des fonds late stage dans le non coté. Mais il devrait également répondre aux enjeux du financement de sociétés moins matures, dans des secteurs tels que la deeptech. Une part des capitaux pourrait par ailleurs être fléchée vers les sociétés en phase d’amorçage.