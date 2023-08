Carlyle, Affinity Equity et BGH Capital seraient intéressés par Journey Beyond Rail Expéditions

Les sociétés de gestion Carlyle, Affinity Equity et BGH Capital seraient en pourparlers avec l’organisateur de croisières et de ferries Hornblower Group au sujet d’une éventuelle acquisition de la société australienne Journey Beyond Rail Expéditions, selon les informations de S&P Capital IQ.

La valeur de l’opération serait à 600 millions de dollars (555 millions d’euros). L’entreprise fait l’objet d’une prospection de la part de la banque d’investissement UBS.

Hornblower, qui appartient à la société de capital-investissement Crestview Partners, basée à New York, a acheté Journey Beyond en février de l’année dernière, mais dix mois plus tard, la société Hornblower, installée en Californie, a dû être recapitalisée.

En novembre dernier, un groupe de prêteurs de Hornblower avait engagé le cabinet d’avocat Shearman & Sterling comme conseiller juridique pour l’aider à négocier avec l’entreprise le réaménagement de sa dette, alors qu’elle s’efforçait de se redresser après la pandémie, rapportait le Wall Street Journal.

Journey Beyond est la plus grande entreprise de tourisme «expérientiel» en Australie. Elle exploite les services ferroviaires de luxe The Ghan et Indian Pacific, ainsi que les voyages Great Southern et The Overland. Elle possède également Cruise Whitsundays, Darwin Harbour Cruises, Journey Beyond Cruise Sydney, Melbourne Skydeck, Eureka 89 et la compagnie de croisière Rottnest Express, qui opère à partir de Perth et Fremantle vers l'île Rottnest et la rivière Swan.