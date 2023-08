Blackstone annonce une clôture finale record pour le quatrième fonds Tactical Opportunities

La société de gestion américaine Blackstone a annoncé avoir clôturé son quatrième fonds phare, baptisé Blackstone Tactical Opportunities Fund IV (BTO IV) . Ce véhicule a levé un montant record de 5,2 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros).

En incluant d’autres véhicules à investisseur unique poursuivant la même stratégie, la plateforme combinée BTO IV devrait actuellement disposer de près de 10 milliards de dollars de nouveaux capitaux au cours de son quatrième cycle de collecte de fonds.

Ce montant dépasse nettement celui de la plateforme BTO III et constituerait la plus grande levée de fonds de ce type jamais réalisée, revendique Blackstone.

Le véhicule a déjà investi dans CoreWeave, un fournisseur spécialisé d’infrastructures cloud critiques, et dans New Tradition, une entreprise spécialisée dans l’affichage grand format (tels que One Times Square à New York et The Reef à Los Angeles), les centres de vie et les médias de transit.

« Nous avons créé la plateforme Tactical Opportunities il y a plus de dix ans pour briller dans les périodes de dislocation comme celle que nous avons connues récemment. Nous pensons que notre taille, la flexibilité de notre capital et notre approche thématique de l’investissement nous placent en bonne position pour tirer parti de l’ensemble des opportunités qui s’offrent à nous », s’est félicité Christopher James, directeur des opérations de Tactical Opportunities.