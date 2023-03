BlackRock dévoile deux fonds Eltif investis en non coté

La société de gestion américaine BlackRock a annoncé, ce jeudi, le lancement de deux fonds d’investissement à long terme européens (Eltif). Le premier véhicule, BlackRock Private Equity Eltif, consistera en un portefeuille de 25 à 30 co-investissements en direct en non coté sur une période de deux ans. La souscription minimum dans le fonds est de 30.000 euros.

Quant au deuxième véhicule, le BlackRock Future Generations Eltif, il se focalisera sur cinq thèmes de co-investissement direct en non coté (santé et bien-être, climat, ressources, éducation et inclusion financière) en ligne avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Le fonds sera classé Article 8 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et visera 25 à 35 investissements sur une période de quatre ans.

Les fonds, gérés par BlackRock Alternatives, investiront en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et auront la possibilité d’investir sur divers segments du private equity, notamment le buyout, le growth equity et le venture capital.

BlackRock Alternatives a déjà levé près d’un milliard d’euros pour deux fonds Eltif, investissant dans le domaine des infrastructures et du private equity. La division de gestion alternative de BlackRock a également lancé un programme éducatif sur les Eltif dédié aux conseillers et aux distributeurs partenaires de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique ainsi qu’un livre blanc sur les Eltif.

Des amendements assouplissant la réglementation des fonds Eltif ont été adoptés par le Parlement européen mi-février. Le texte révisé doit être publié courant mars. Son entrée en vigueur est prévue pour le premier trimestre 2024.

