Bertrand Rambaud devient président de France Invest

Bertrand Rambaud sera la nouvelle figure représentative du capital investissement français pour les deux années à venir. L’actuel président de la société de gestion Siparex vient en effet d’être élu à la tête de l’association professionnelle France Invest, succédant ainsi à Claire Chabrier.

Dans un environnement tendu, marqué par un réajustement des valorisations et un ralentissement des levées de fonds, l’expérience de Bertrand Rambaud, qui accompagne et finance des entreprises françaises depuis plus de 30 ans, est un atout. «Notre profession affiche une solide croissance depuis plusieurs décennies et sait se montrer résistante en temps de crises», perçoit Bertrand Rambaud. «Lever des capitaux est effectivement devenu plus complexe. Notre rôle est donc d’accompagner davantage nos adhérents dans cette période, en les aidant à exporter leur offre et à s’ouvrir à des investisseurs plus internationaux (Europe continentale, Moyen Orient…)», enchaine-t-il.

De 10 à 50 milliards

Ce renforcement à l’international constitue l’un des axes d’une feuille de route qui se veut ambitieuse. Parmi les objectifs avancés, figure ainsi une hausse de 50% d’ici cinq ans du nombre d’entreprises accompagnées par le capital-investissement. «En dix ans, on est passé de 10 à 50 milliards d’euros levés annuellement pour financer les investissements. Mais cette progression est moins significative en volume. Sur les 120.000 PME et ETI que compte la France, le non coté en soutient 7.600, ce qui offre une belle marge de progression. Atteindre le seuil de 12.000 me semble un cap nécessaire», projette Bertrand Rambaud.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de hausse des coûts énergétiques, l’axe de la réindustrialisation, porté par le gouvernement français, constitue un autre enjeu clé pour le secteur. «Environ 20% des investissements de notre profession (soit 6 milliards d’euros en 2022) se font dans l’industrie, ce qui est important, mais pas suffisant. Nous avons un vrai rôle à jouer pour construire les champions de demain et créer de la valeur», estime Bertrand Rambaud, dont l’objectif est d’atteindre un niveau de 40%.

Les thématiques de l’ESG, du partage de la valeur ou encore de la transition digitale resteront également en première ligne au cours de ce mandat, qui sera par ailleurs marqué par les 40 ans de France Invest en 2024. L’agenda s’annonce dès lors bien rempli pour Bertrand Rambaud, qui continuera à gérer parallèlement sa société de gestion Siparex et ses 3,5 milliards d’euros d’actifs.

