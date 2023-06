Bercy retient 42 mesures pour stimuler la French Tech

Lancé en début d’année, le French Tech Finance Partners, instance représentative des financeurs de startups, a remis son rapport visant à stimuler l’écosystème. Sur les 92 recommandations émises, 42 ont été retenues par Bercy. «27 mesures sont mises en place immédiatement et 15 le seront très rapidement. D’autres pourraient également voir le jour un peu plus tard», indique-t-on au ministère.

Alors que les financements fournis par les fonds de private equity sont principalement concentrés en Ile-de France (50% environ selon des données 2022 de France Invest), l’objectif est d’obtenir un meilleur équilibre avec les régions. L’une des mesures retenues consiste ainsi à désigner chaque année une capitale française de la Tech et y organiser différentes rencontres (déplacement ministériel aux côtés de fonds nationaux et internationaux, événements labellisés tels que le French Tech Tremplin, …).

Label deeptech

Une autre des ambitions est de mieux promouvoir et flécher les investissements dans la deeptech, en mettant en place un label dédié via la validation de critères spécifiques (niveau d’intensité capitalistique appliquée à la recherche & développement, rupture technologique…).

Le statut de «licorne», aujourd’hui auto déclaratif, a par ailleurs vocation à être mieux encadré, en étant «audité» par un tiers de confiance et régulièrement actualisé. Une mesure qui prend tout son sens dans un environnement marqué par un net repli des valorisations.

Parallèlement à l’implémentation de ces mesures, le French Tech Finance Partners s’est fixé trois axes de travail prioritaires pour le deuxième semestre 2023. L’instance se penchera sur les problématiques de financement, dans un environnement aujourd’hui plus tendu en matière d’octroi de crédit et de fin d’abondance des liquidités. « L’objectif est également de voir comment les levées de fonds s’adaptent à la baisse des valorisations et comment gérer les nouveaux tours de table dans ce contexte », précise Bercy.

Deuxième axe, et non des moindres, celui des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de leur adaptation au secteur spécifique de la tech. Enfin, la question des voies de sortie pour les startups sera également étudiée. Parallèlement aux introductions en Bourse, inexistantes aujourd’hui, et aux cessions corporate, la troisième alternative est celle des fonds de private equity. « Ces fonds prennent généralement une part majoritaire au capital. Or, afin que l’entrepreneur conserve le contrôle de sa société, l’idée est d’aller davantage vers un modèle de prise de participation significative, mais minoritaire, autour de 30% », détaille Bercy.