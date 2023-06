Axa Venture Partners se donne les moyens de ses ambitions dans le « late growth »

Après avoir annoncé fin mai le lancement d’une nouvelle stratégie d’investissement dédiée aux start-up technologiques les plus matures (« late growth »), Axa Venture Partners (AVP) se donne désormais les moyens de ses ambitions.

Alors qu’une vingtaine de recrutements est prévue dans cette nouvelle activité (sur une base de 40 salariés à l’échelle de la société actuellement), le coup d’envoi est donné avec l’arrivée d’Elizabeth de Saint-Aignan. « Ma mission est de lancer et piloter l’activité « late growth » aux Etats-Unis. Une équipe de trois à quatre general partners (GP) sera recrutée dans les prochains mois, afin de pouvoir être pleinement opérationnel dès janvier prochain », annonce la dirigeante, qui totalise plus de vingt ans d’expérience en private equity sur le segment de la tech et était depuis 2020 responsable de ce secteur chez Sun Capital.

Aux côtés de l’équipe américaine, basée à New-York, une équipe européenne, dont les collaborateurs seront répartis entre Paris et Londres, verra prochainement le jour. « Notre objectif est de combler le manque de financement sur la stratégie « late growth » en Europe et de capitaliser sur notre positionnement transatlantique, en ouvrant réciproquement les marchés américains et européens à nos futures sociétés en portefeuille », explique Elizabeth de Saint-Aignan.

Un doublement prévu des encours

Le véhicule « late stage » vise un montant de 1,5 milliard d’euros (dont la moitié sera abondée par la maison mère Axa), un premier closing étant prévu début 2024. Il s’inscrit pleinement dans le mouvement des initiatives Scale-up Europe et Tibi 2, qui visent à soutenir le financement des sociétés technologiques européennes les plus matures.

Avec cette nouvelle stratégie, Axa Venture Partners a vocation à changer de dimension, avec des encours qui devraient plus que doubler. La société gère actuellement 1,3 milliard d’euros d’actifs dans des stratégies « early stage » et « growth ». « Ce positionnement sur les stades plus précoces du capital-risque nous offre un flux de dossiers naturel et une belle maitrise de l’écosystème d’entrepreneurs », perçoit Elizabeth de Saint-Aignan. Le fonds investira des tickets moyens compris entre 75 et 100 millions d’euros dans douze à quinze sociétés américaines et européennes.