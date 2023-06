Apollo vise l’espagnol Applus, concurrent de Bureau Veritas

L’univers coté des spécialistes de la certification pourrait bientôt rétrécir. Le fonds d’investissement Apollo a dévoilé vendredi 30 juin une offre publique d’achat du groupe espagnol Applus, concurrent du français Bureau Veritas, à 9,50 euros par action. Une proposition qui valorise la cible, hors dette, à près de 1,23 milliard d’euros. Mais l’OPA pourrait ne pas en rester là, même si le conseil d’administration d’Applus en a une «opinion positive». A sa reprise de cotation à 13 heures, l’action de la cible a ouvert en hausse de près de 6% à 9,8 euros, au-dessus du prix offert par l’acquéreur.

L’offre d’Apollo représente une prime de 25% par rapport au cours moyen pondéré des six derniers mois. Le titre Applus traitait même aux alentours de 6 euros l’unité fin décembre. La spéculation s’est emballée début mai, quand le groupe, qui a pris les conseils de JPMorgan, a reçu plusieurs marques d’intérêt de fonds. Outre Apollo, conseillé par BNP Paribas et Santander, le fonds britannique Apax et un consortium formé par TDR et I Squared Capital sont également sur les rangs.

Un premier passage chez Carlyle

Apollo avait approché la société en mars avec une première offre. Le fonds vise au moins 75% du capital, en vue d’organiser un retrait de cote. Les modalités du financement de l’opération n’ont pas été précisées.

Applus fait figure depuis longtemps de valeur opéable en raison de son capital émietté. Présent dans 65 pays, le groupe a dégagé plus de 2 milliards d’euros de revenus en 2022, dont 22% en Espagne et 27% dans le reste de l’Europe. Il est particulièrement présent dans le secteur de l'énergie, l’industrie et l’automobile.

Cette ancienne filiale d’Agbar, le groupe de traitement des eaux de Barcelone, créée en 1996, a évolué dans l’orbite du fonds Carlyle entre 2008 et 2014 avant d'être introduite en Bourse à... 14,50 euros par action. L’histoire d’amour avec les marchés a vite tourné court, Applus ayant lancé un avertissement sur ses résultats deux mois après sa cotation.