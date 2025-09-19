L’Atlético de Madrid suscite les convoitises du fonds Apollo

Actives en juillet, les rumeurs de rachat de participations sur le club de football de l’Atlético de Madrid reprennent de la vigueur. Vendredi 19 septembre, le quotidien économique espagnol Expansion était le premier à sortir l’information : selon le titre de presse, le géant du private equity américain Apollo Global management aurait entamé des négociations exclusives pour une prise de participation majoritaire dans l’actionnariat du club de football espagnol, qui compte parmi ses joueurs le Français Antoine Griezmann. Le fonds de capital-investissement estime la valeur de la totalité du club à environ 2,5 milliards d’euros.

Sur la méthode, Apollo envisagerait d’acheter des actions auprès des quatre principaux actionnaires du club et de souscrire à une augmentation de capital afin de prendre le contrôle de l’Atlético.

Dans sa structure actuelle, le capital de l’Atlético de Madrid est dominé par Miguel Ángel Gil, actionnaire majoritaire de la société Atlético Holdco, qui contrôle le club avec une participation de 70,39 %. La société britannique Quantum Pacific, fondée par l’homme d’affaires israélien Idan Ofer, en détient 27,81 %. Outre Miguel Ángel Gil qui détient 50,82 % des actions, la société Atlético Holdco compte également parmi ses actionnaires la société américaine de capital-investissement Ares Management, avec 33,96 %, et Enrique Cerezo, président du club, avec 15,22 %. Les ressources obtenues dans le cadre de l’augmentation de capital seraient utilisées pour investir dans l’équipe et participer au développement de projets sportifs et de loisirs autour de son stade Metropolitano à Madrid, selon Expansion. Le club de l’Atlético, qui a généré des revenus de 410 millions d’euros pour son exercice financier 2024, vise à lever 555 millions sur les 800 millions nécessaires à ce projet.

Un fonds dédié au sport

Le quotidien précise que le fonds américain, qui possède plus de 800 milliards de dollars d’actifs, envisagerait d’exécuter cette opération au travers d’un fonds dédié au sport d’une taille équivalente à 5 milliards de dollars que l’entreprise serait sur le point de lancer. Début septembre, le Financial Times s’était fait l’écho de cette initiative destinée à réaliser des prêts aux équipes et aux ligues de sport et à racheter des participations.

Si cette opération se matérialisait, elle constituerait la deuxième offensive majeure d’un fonds de capital risque en Espagne, après l’entrée de CVC Capital Partners dans LaLiga en 2021.

Apollo rejoindrait ainsi la longue liste des investisseurs américains qui se sont rués vers les équipes de football au cours de ces dernières années, à l’image de son rival Clearlake Capital qui a mis la main sur le club de Premier League anglaise Chelsea pour 2,5 milliards de livres en 2022 - près de 5 milliards d’euros à l’époque. A ce jour, l’une des transactions les plus notables d’Apollo inclut un prêt de 80 millions de livres consenti à taux élevé au club de football anglais Nottingham Forest FC en juillet cette année. Contactés, Apollo et Ares Management n’ont pas souhaité faire de commentaires.